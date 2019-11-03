وزير التجارة: اغلاق الموانئ يؤثر سلبيا على دخول مواد البطاقة التموينية

أكد وزير التجارة محمد هاشم العاني، ان اغلاق الموانئ الجنوبية من قبل متظاهرين سيؤثر سلبيا على انسيابية دخول المواد الغذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية الى مخازن الوزارة.
واضاف، ان"هناك عدد من البواخر محملة بالرز والمواد الغذائية لصالح وزارة التجارة، تأخر تفريغ حمولتها، بسبب اغلاق الموانئ وهذا يكلف العراق اموال طائلة، كون ان الوزارة لديها عقود مع الشركات والبواخر، بتوقيتات معينة لعمليتي الشحن والتفريغ".
واشار الوزير الى، ان"الوزارة تقف مع المطالب المشروعة للمتظاهرين وعملت بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتلبيتها، ومن هنا نهيب بالمتظاهرين بعدم تعريض مصالح الشعب للخطر، خاصة وان هذه البواخر تحمل مواد غذائية للمواطنين".
يشار الى ان مجموعة من المتظاهرين نصبوا خيم اعتصام امام ميناء ام قصر جنوبي البصرة، واغلقوا الطرق المؤدية اليه.
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