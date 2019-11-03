اكد مصرف الرافدين، اليوم الاحد، عن توفر السيولة المالية الكافية في كافة فروعه ببغداد والمحافظات لتوزيعها كرواتب للموظفين والمتقاعدين وحتى اصحاب المنافذ الخاصة . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان المصرف مستمر ومن خلال فروعه في صرف رواتب موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين وفئات اخرى فضلا عن توزيع مستحقات اصحاب المنافذ الخاصة وبدون انقطاع بعد ان تم تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتغذية فروعه.



ودعا المصرف، الموظفين والمتقاعدين الى زيارة احد فروعه واستلام راتبه في اَي وقت يشاء .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرافدين يؤكد توفر السيولة المالية الكافية لتوزيع الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.