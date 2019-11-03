السعودية تدين هجوما بمالي وتتضامن معها ضد الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت السعودية، الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا عسكريا في مدينة إنديليمان بشمال مالي، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استنكار المملكة هذا الهجوم، مؤكدا وقوف السعودية وتضامنها مع مالي ضد الإرهاب والتطرف.
وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هجومين استهدفا شمال شرق مالي وأسفرا عن مقتل جندي فرنسي و54 فردا من الجيش المالي.
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