الرئيس الأمريكي يدعو نظيره الأوكراني لزيارة البيت الأبيض

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رويترزالأحد 2019/11/3 09:59 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض، وتوقع قبوله مثل هذه الدعوة.
وأضاف ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك "أقول بالتأكيد إنني أوجه دعوة له".
وتابع "أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد أنه يحب أن يأتي".
وأسفر اتصال هاتفي في 25 يوليو/تموز طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن وأسرته، إلى قيام الديمقراطيين في مجلس النواب بتحقيق بشأن مساءلة ترامب.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن مجلس النواب سيبدأ تحقيقا رسميا، فيما إذا كان ينبغي محاسبة ترامب بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.
والتهم الموجهة لترامب جاءت بعد نشر وسائل إعلام أمريكية أن ترامب ضغط بشكل متكرر على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي في يوليو/تموز، لإجراء تحقيق بشأن جو بايدن، وهو أحد كبار منافسي ترامب السياسيين.
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