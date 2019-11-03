الإمارات تحتفل بيوم العلم الأحد.. تعزيزا للولاء والانتماء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفل الإمارات، الأحد، بيوم العلم الذي يمثل رمز عزتها ومجدها ووحدتها، ويعكس الفخر والاعتزاز بقوة اتحادها ويعكس أسمى معاني الوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة.

ويعكس الاحتفال، الذي يحل في الـ3 من نوفمبر/تشرين الثاني كل عام، الثقة غير المحدودة من شعب الإمارات في قيادته، والتي صنعت بتوجيهاتها ورؤيتها الثاقبة أحد أفضل النماذج العالمية في الرقي الحضاري والإنساني، وفي التسامح والعدل والمساواة بين المقيمين كافة على أرضها.

ويرفع العلم في الحادية عشرة صباحا عاليا خفاقا في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس والهيئات المختلفة في جميع أنحاء الإمارات.

ويشهد "يوم العلم" احتفالات وفعاليات تعزز الانتماء والتلاحم، وتعكس التكاتف بين أبناء الإمارات والتمسك بقيم الآباء المؤسسين، مجسّدة مشاعر التسامح والسلام بينهم وبين الإنسانية جمعاء.





وفي هذا اليوم تقف الإمارات وشعبها تنظر لعلم واحد يوحدها يرتفع شيئاً فشيئاً، وعند كل شبر من الأرض يرتفع يتذكر الإماراتيون معه إنجازات دولتهم.

ولا يقتصر الاحتفال بيوم العلم على الثالث من نوفمبر/تشرين الأول وحده، حيث تنظم الدولة فعاليات على مدار الشهر، وصولاً إلى الاحتفال الرسمي لليوم الوطني لدولة الإمارات في الثاني من ديسمبر/كانون الأول.

وتنظم الاحتفالات وفق جدول زمني تشارك فيه فئات المجتمع المختلفة ومؤسساته الحكومية والخاصة، في تناغم فريد تتجلى عبره قيم الوحدة الوطنية في المجتمع والجهات الحكومية والخاصة.

واختير علم الإمارات علماً رسمياً للبلاد عام 1971م، وقام بتصميمه محمد عبدالله المعينة، خلال مسابقة أقامها الديوان الأميري في أبوظبي قبل شهرين من إعلان الاستقلال.

وضمن احتفالات الإمارات بعيد العلم تم خلال الأيام الماضية تسليم علم الإمارات إلى العديد من المؤسسات الحكومية والمدارس، إضافة إلى منافذ البيع الخارجية.

كما تم تغيير الأعلام القديمة لأخرى جديدة تكريما واحتفاء بعلم الدولة، الذي هو فخر أبنائها ورمز وجودهم وعزتهم ومعنى العطاء والأمن والسلام لكل من أقام على أرض الإمارات المباركة دولة الخير والإنسانية.





كما شهدت الإمارات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية توزيع 20 ألف علم في مختلف أنحاء البلاد، ضمن حملة العلم التي تقوم بها مؤسسة وطني الإمارات يمثلها ضرار بالهول الفلاسي مدير عام المؤسسة، وعدد من مديري الإدارات والموظفين في المؤسسة.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بالإمارات، أن احتفال بلاده بـ"يوم العلم" هو مناسبة وطنية تعكس مشاعر الوحدة والحب للوطن والتقدير لعلم الإمارات والاحترام لسيادته.

وقال في كلمة بهذه المناسبة "في هذا اليوم يستذكر الجميع الأيادي البيضاء لمؤسسي الدولة، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه حكام الإمارات، وقتئذ، حين تم رفع علم الدولة لأول مرة".

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وأضاف "الاحتفال بهذا اليوم يعبر عن حب الوطن وشعور المواطنين بالعرفان لمؤسسي الدولة، بما تجسده تلك الوقفة من معانٍ للتوحد والتلاحم بين أبناء الإمارات تحت علم الدولة".

وتابع "واليوم نجدد العزم والولاء والانتماء في رسالة حب ووفاء نبعثها لقائد مسيرة التمكين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وليبقى العلم دوماً عالياً خفاقاً رمزاً للوحدة والقوة والرفعة للوطن والمواطنين".

وتابع "في يوم العلم نتوارث معاني وقيم التسامح والعطاء لوطن كبير في نفوسنا، وهذا اليوم هو تاريخ يتجدد فينا وحاضر يحفزنا على العمل ومستقبل يعزز فينا مزيداً من العطاء لخدمة وطننا ورفعة رايته عالياً".

فيما قالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي "إن احتفال بلادها بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية لتجديد الولاء والوحدة والالتفاف حول قيادة البلاد".

وأشارت الكعبي إلى أن تلك المناسبة تزداد رونقاً ورفعة لتزامنها مع ذكرى تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مقاليد الحكم.

وأكدت أن مشاعر الاعتزاز بالوطن والانتماء تكمن في أعماق نفوس أبناء الإماراتيين جميعاً، مشيرة إلى أن يوم العلم هو الفرصة التي يعبرون فيها عن تلك المشاعر، والمنصة التي يلتقون عليها كل عام مع أنفسهم وقيادتهم لتجديد العهد والولاء.

بدوره، أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي أن هذا اليوم هو مناسبة وطنية غالية على قلوب الإماراتيين جميعاً، تتجلى فيها وحدتهم ووحدة أهدافهم وتلاحمهم للحفاظ على منجزات الوطن.

وقال في تصريح له بهذه المناسبة "نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه، لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم".





من جانبه، قال وزير الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ناصر بن ثاني الهاملي إن الاحتفال يعبر عن مدى تلاحم القيادة والشعب والتفافهما في وطن التسامح وتحت راية المجد التي أكد أنها ستبقى خفاقة عالية ترفرف في السماء.

كما أكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد أن الاحتفال يجدد في نفوس أبناء الإمارات عزيمة البذل والعطاء وإرادة الروح الوطنية العالية، حفاظاً على منجزات وطنية وتنموية تتحقق على أرض الواقع بـ"طموح زايد"، الذي يعانق الفضاء عِلْمَاً وعَمَلاً وعلَمَاً.

وقالت إن دعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعب إلى الاحتفال بـ"يوم العلم" بمناسبة تولي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مقاليد الحكم، تحفظ في ذاكرة الوطن الحية أبلغ ملامح الولاء والانتماء والوفاء.

ومن جانبه، أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام الإماراتي، أن مناسبة يوم العلم المجيد تمثل لأبناء الإمارات معنى عظيماً ومناسبة يتوقفون عندها بكل إجلال، ينظرون إلى العلا، حيث يرفرف علم دولة الإمارات في عنان السماء.

وقال "في هذا اليوم يتجسد فخر الإماراتيين بانتمائهم لبلدهم ويستلهمون من معنى الرمز كل قيم الولاء والانتماء للأرض والأهل والإرث التليد، ويستجمعون كل طاقات الجد والاجتهاد ليعمل كل في موقعه لتبقى راية الوطن أبد الدهر عالية الهامة عزيزة الصاري.