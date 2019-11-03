"بعد واقعة أسما شريف منير".. مذيع قناة "ten"يهاجم الشعراوي: الإمام له آراء وفتاوى شديدة الأذى



لم تمر سوى أيام قليلة على واقعة هجوم أسما شريف منير على الشيخ الشعرااوي بوصفها إيها" بالمتطرف" الإ وظهر الإعلامي حسام الدين حسين، مقدم برنامج "صباح الورد"، الذي يُعرض على فضائية "ten"، إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال حسام عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "فضيلة الإمام الشيخ الشعراوي.. له علاقة خاصة مع الشعب المصري لا يستطيع أحد إنكارها.. بس فضيلة الشيخ الشعراوي له آراء وفتاوي شديدة الأذى وحضرتك ممكن تخش بنفسك على يوتيوب وتدور وهتلاقي آراء صادمة وصعبة وعفى عليها الزمن، وبالنسبة لي أنا شايف كمان الستات بالذات بتشتم في بنت شريف منير.. سيدتي العزيزة الشيخ الشعراوي أباح ضرب الزوجة لتأديبها، وبالنسبة للأشخاص اللي بيقولوا الشيخ الشعراوي كان سابق عصره.. قال على طلوع الإنسان للقمر... تحدي لإرادة ربنا".

وأضاف :" الشيخ الشعراوي كان بيفتتح مشروعات الريان وكان ورا كتير من مشروعات الاقتصاد الإسلامي.. الشيخ الشعراوي رفض علاج الفشل الكلوي... وقال تحدي للموت.. الشيخ الشعراوي، سجد شكرا بعد هزيمة 1967.. والسبب غريب الحقيقة، ومع ذلك بذل مجهود كبير في تفسير القرآن وكانت الناس بتحب طريقته المبسطة.. فضيلة الإمام له كل التقدير ولكن ليس قديسا.. هو إنسان له ماله وعليه ما عليه.. وربنا يرحمه ويحسن إليه، #فضيلة_الشيخ_الشعراوي_ليس_فوق_النقد".