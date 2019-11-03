الصراف: نحن في بعبدا لدعم مشروع الرئيس ميشال عون

اشار الوزير السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح له خلال مشاركته في التحرك الذي ينظمه التيار الوطني الحر على طريق القصر الجمهوري الى انه "طالما ان الذي يعين الحكومة هو سياسي فهذا يعني ان الحكومة ستكون سياسية".

واكد الصراف "اننا نلتزم ب​اتفاق الطائف​ و​رئيس الجمهورية​ هو من يسمي رئيس الوزراء بناء على الاستشارات الملزمة"، مؤكدا "اننا متواجدين هنا لدعم مشروع ​الرئيس ميشال عون​".