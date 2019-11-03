جريحة في حادث سير في عجلتون

اصيبت سيدة جراء تعرضها لحادث سير وقع في عجلتون فجر اليوم. وقد تمت الاستعانة بأدوات الانقاذ الهدروليكية للتمكن من سحب الجريحة بسبب تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث.
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