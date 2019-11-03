جريحة في حادث سير في عجلتون

اصيبت سيدة جراء تعرضها ل​حادث سير​ وقع في ​عجلتون​ فجر اليوم. وقد تمت الاستعانة بأدوات الانقاذ الهدروليكية للتمكن من سحب الجريحة بسبب تضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث.



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