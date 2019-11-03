كتيبي: التحركات الداعمة للرئيس عون غدًا ليست شارعًا مقابل شارع آخر

أكدت نائبة رئيس التيار "الوطني الحر" للشؤون الإدارية مارتين نجم كتيبي، في تصرح تلفزيوني، أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ليس بحاجة لدعم لأن موقعه يعطي الكثير من الدفع لكافة أهل البلد وبخاصة العونيين"، مشيرة الى أن "غدًا هو إعادة تأكيد على مواقف الرئيس عون وبخاصة التي وردت في الخطاب الذي تلاه منذ يومين لمناسبة مرور 3 أعوام على توليه الرئاسة".

ولفتت الى "أننا نريد بذلك إثبات أن جميع الناس يقفون الى جانب الرئيس لتحقيق المطالب التي هي مطالب الناس"، موضحة أنه "في البداية بدأت دعوات عفوية لكننا كتيار حاولنا عدم المشاركة فيها بشكل رسمي لتجنيب أي اصطدام مع الشارع الآخر. والتحرك الداعم للرئيس عون ليس شارعًا مقابل شارع. نحن نستند الى المطالب المحقة التي تحدث عنها الشارع ولسنا في معرض تعداد إنجازات العهد والواضح أن هناك تقدمًا كبيرًا في أكثر من مجال".

