نبيل نقولا: نحن الى جانب الرئيس عون لنحقق آمالنا

أكد النائب السابق ​نبيل نقولا​ ان المطالب التي يرفعها الشارع اليوم هي ما كان ​التيار الوطني الحر​ يطالب به منذ العام 2005، مشيرا الى أننا مع المتظاهرين الذين عليهم فقط ألا ينكروا جميل ما قام به ​الرئيس ميشال عون​.

واضاف في حديث تلفزيوني من تحرك التيار الوطني الحر في ​بعبدا​ دعما لرئيس الجمهورية: "نحن هنا لنقول للرئيس نحن معك، وسنكمل معك والى جانبك وخلفك، لكي نحقق آمالنا".