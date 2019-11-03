أكد النائب السابق نبيل نقولا ان المطالب التي يرفعها الشارع اليوم هي ما كان التيار الوطني الحر يطالب به منذ العام 2005، مشيرا الى أننا مع المتظاهرين الذين عليهم فقط ألا ينكروا جميل ما قام به الرئيس ميشال عون.
واضاف في حديث تلفزيوني من تحرك التيار الوطني الحر في بعبدا دعما لرئيس الجمهورية: "نحن هنا لنقول للرئيس نحن معك، وسنكمل معك والى جانبك وخلفك، لكي نحقق آمالنا".
كانت هذه تفاصيل خبر نبيل نقولا: نحن الى جانب الرئيس عون لنحقق آمالنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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