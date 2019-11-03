القضاء العراقي: لا مذكرة اعتقال بحق العبادي

أعلن ​مجلس القضاء الأعلى​ في ​العراق​، أنّ " المركز الإعلامي اطلع على بيان "ائتلاف النصر" بخصوص محاولة محاصرة منزل رئيس الائتلاف ​حيدر العبادي​ والاستفسار حول وجود مذكرة من القضاء بحقّه من عدمه".

وأكّد في بيان، أنّه "لم يصدر من القضاء أي مذكرة بخصوص العبادي"، موضحًا أنّ "في حال صدور مذكرة من القضاء بحقّ أيّ شخص، فإنّ الجهات المختصّة بتنفيذها هي الجهات الرسميّة التابعة إلى الدولة، متمثّلة بوزارة الداخلية وهي جهة معلومة للجميع تتبع السياقات القانونيّة العلنيّة".

يُذكر أنّ عضو "ائتلاف النصر" علي السنيد، كان قد أشار في وقت سابق إلى أنّ "قوة مسلّحة غير نظامية ترتدي الزي العسكري حاصرت منزل العبادي، من دون معرفة الأسباب".

وكانت هيئة النزاهة في العراق، قد أعلنت الجمعة، صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقّ نواب ومسؤولين محليّين، على خلفيّة تهم فساد وهدر بالمال العام.