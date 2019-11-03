هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب "أرامكو" طرح أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية "صدور قرار مجلس الهيئة المتضمّن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية ​السعودية​ "​أرامكو​ السعودية" تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسيتمّ نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب". وذكرت أنّ "نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات الّتي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها، قبل اتّخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات الماليّة للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها"، لافتةً إلى أنّ "قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، الّتي تحتوي معلومات تفصيليّة عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها للتمكّن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظلّ المخاطر المصاحبة".

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