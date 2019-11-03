خارجية بلغاريا احتجت على تصريحات "مهينة" أدلى بها ماكرون

أعلنت وزيرة الخارجية البلغارية ايكاترينا زاهارييفا، تعليقًا على التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في أسبوعيّة "فالور اكتوييل" الفرنسيّة، الّتي تحدّث فيها عن شبكات بلغاريّة سرّيّة، "أنّني أجد أنّ ما قاله ماكرون مهين للجالية البلغاريّة في ​فرنسا​",

من جهته، لفت مستشار الوزيرة إيفان ديموف، إلى أنّها "طلبت من السفير البلغاري في فرنسا انغيل تشولاكوف أن يسلّم مذكّرة احتجاج ل​وزارة الخارجية الفرنسية​".

وكان قد أشار ماكرون خلال المقابلة بشأن سياسة فرنسا في مجال ​الهجرة​، إلى "أنّه يفضّل أن تكون هناك هجرة شرعيّة مسجّلة وفق حصص لفترةٍ معيّنة من السنوات، على أن يكون هناك عمل يتمّ بالخفاء"، مركّزًا على "أنّني أفضّل أن يكون لديّ أناس آتون من ​غينيا​ أو ​ساحل العاج​ بشكل شرعي يكونون هنا ويقومون بهذا العمل (في قطاعات الأشغال العامة أو المطاعم الّتي تحتاج إلى يد عاملة أجنبية)، على شبكاتٍ بلغاريّة أو أوكرانيّة سرّية".

ومساء أمس السبت، أعلن رئيس الوزراء البلغاري ​بويكو بوريسوف​، أنّ الرئيس الفرنسي اتّصل به ليؤكّد "دعمه ل​بلغاريا​" وليقول إنّ تصريحاته أسيء فهمها.