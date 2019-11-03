رئيس الوزراء الروسي: أميركا تحاول تعزيز نفوذها في جنوب شرق آسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تحاول في الآونة الأخيرة تعزيز نفوذها في جنوب شرق آسيا من خلال الترويج أنّ "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة". وأكّد أنّ "هذه المبادرة تتعارض مع المبادئ الأساسيّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وقد تضعف موقفها".
ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "هذه الاستراتيجيّة وفقًا لخطّتهم، ينبغي أن تأخذ مكان الشكل المعتاد عليه بشأن التعاون بين دول آسيا والمحيط الهادئ. نحن نؤيّد الحفاظ على النظام الفعّال للعلاقات بين الدول ضمن آسيان، الّتي أثبتت نفسها بشكل جيّد على مرّ السنين".
يُذكر أنّ وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنّ البنتاغون قرّر توسيع التواجد العسكري الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونقل قوات إضافيّة إلى تلك المناطق.
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