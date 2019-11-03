رئيس الوزراء الروسي: أميركا تحاول تعزيز نفوذها في جنوب شرق آسيا

أعلن رئيس الوزراء الروسي ​ديمتري ميدفيديف​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ تحاول في الآونة الأخيرة تعزيز نفوذها في ​جنوب شرق آسيا​ من خلال الترويج أنّ "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة". وأكّد أنّ "هذه المبادرة تتعارض مع المبادئ الأساسيّة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (​آسيان​) وقد تضعف موقفها".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "هذه الاستراتيجيّة وفقًا لخطّتهم، ينبغي أن تأخذ مكان الشكل المعتاد عليه بشأن التعاون بين دول آسيا و​المحيط الهادئ​. نحن نؤيّد الحفاظ على النظام الفعّال للعلاقات بين الدول ضمن آسيان، الّتي أثبتت نفسها بشكل جيّد على مرّ السنين".

يُذكر أنّ ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، كان قد أعلن يوم الجمعة الماضي، أنّ ​البنتاغون​ قرّر توسيع التواجد العسكري الأميركي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ونقل قوات إضافيّة إلى تلك المناطق.