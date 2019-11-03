الخارجية التركية عزّت مالي جراء هجوم إرهابي أدى لمقتل عشرات العسكريين

أعلنت ​وزارة الخارجية التركية​ "أنّنا تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ سقوط عدد كبير من القتلى العسكريين إثر اعتداء إرهابي استهدف مخفرًا عسكريًّا في شمال شرقي مالي"، لافتةً إلى "أنّنا نسأل الله الرحمة لضحايا الاعتداء المذكور ونقدّم التعازي إلى حكومة مالي الصديقة وشعبها الشقيق".

وكانت قد أعلنت مالي مقتل 53 عسكريًّا ومدني في هجوم إرهابي استهدف نقطة عسكريّة على الحدود النيجرية في شمال شرقي البلاد. وتبنّى تنظيم "داعش" الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد نحو شهر من مقتل 40 جنديًّا في هجومين في 30 أيلول ومطلع تشرين الأول، قرب الحدود مع دولة ​بوركينا فاسو​ الواقعة جنوب مالي.