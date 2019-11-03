نوفاك: إنتاج روسيا النفطي انخفض بتشرين الأول 211 ألف برميل يوميا على أساس سنوي

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنّ "روسيا خفّضت إنتاجها النفطي بمقدار 211 ألف برميل يوميًّا في المتوسط في الشهر الماضي، مقارنةً بتشرين الأول 2018، وهو الشهر المستخدَم لقياس معدّل الالتزام بالاتفاق العالمي لتخفيضات إنتاج النفط".
ولا يزال ذلك أقل من المستوى الّذي تعهّدت به روسيا بموجب الاتفاق المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلّين آخرين، وهو 228 ألف برميل يوميًّا.
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