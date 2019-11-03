اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في هونغ كونغ

اعتقلت شرطة هونغ كونغ أكثر من 200 شخص في تظاهرات وصفت بالاعنف أضرم خلالها محتجون النار في محطات للمترو وخربوا مباني من بينها مكتب لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
واستمرت الاشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أن فضت الشرطة تجمعا لآلاف الأشخاص عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع على متنزه.
يذكر ان المتظاهرين خرجوا إلى الشارع بسبب ما يعتبرونه تدخلا صينيا في حريات هونغ كونغ منذ عودة المدينة من الحكم البريطاني إلى الحكم الصيني في عام 1997.
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