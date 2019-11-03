وزير الطاقة الإماراتي: التزام بلادنا باتفاق "أوبك+" يفوق المئة بالمئة

أكّد وزير الطاقة والصناعة في ​الإمارات​ ​سهيل بن محمد المزروعي​ أنّ "التزام الإمارات باتفاق "أوبك+" يفوق المئة بالمئة"، لافتًا إلى أنّ "نسبة الإنتاج المحددة للدولة حسب الاتفاق تقدّر بـ3 ملايين و72 ألف برميل يوميًّا".

وركّز في تصريحات صحافيّة عى هامش أعمال المؤتمر الوزاري الثامن للدول الأقل نموًّا في ​أبوظبي​، على أنّ "الإمارات تُعدّ من أكثر الدول التزامًا بالاتفاق، وهو ما دأبت عليه الإمارات في الاتفاقات السابقة كافّة". ودعا باقي الدول إلى "الالتزام الكلي بخفض الإنتاج"، مشيرًا إلى أنّ "نتائج الالتزام الخاصة بشهر أيلول تفوق شهر آب، ما يؤكّد أنّ اجتماع أبوظبي كان ناجحًا وأفضى إلى نسب الالتزام المتّفق عليه".

وشدّد المزروعي على "أنّنا نتطلّع لأن يكون اجتماع "أوبك+" المقبل إيجابيًّا"، منوّهًا إلى "وجود العديد من المتغيرات خارج عمليّة العرض والطلب وتحقيق توازن السوق العالمي، ومنها التغيرات الجيوسياسيّة والمفاوضات الاقتصاديّة بين ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​، الّتي لها دور كبير في تحديد حجم الطلب على ​النفط​ خلال العام المقبل". وأكّد أنّ "الوصول إلى التسوية المنشودة سيسفر عن اتضاح المشهد خلال العامين المقبلين 2020 - 2021".