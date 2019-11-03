أعلن وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني أن استمرار الاحتجاجات في البلاد أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات الأرز والأغذية بميناء أم قصر.
هذا وأدت الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة البصرة بجنوب العراق بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال الليل.
ويذكر ان العراق يشهد منذ مطلع تشرين الأول احتجاجات واسعة وٌصفت بأنها الأكبر منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين، أسفرت في موجتيها الأولى والثانية عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا، إلى جانب سقوط الآلاف من الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير عراقي: استمرار الاحتجاجات في البلاد أخّر تفريغ العديد من الشحنات الغذائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.