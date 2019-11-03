وزير عراقي: استمرار الاحتجاجات في البلاد أخّر تفريغ العديد من الشحنات الغذائية

أعلن وزير التجارة ​العراق​ي محمد هاشم العاني أن استمرار ال​احتجاجات​ في البلاد أدى إلى تأخير تفريغ العديد من شحنات ​الأرز​ والأغذية بميناء أم قصر.

هذا وأدت ​الاحتجاجات​ التي تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية، إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بالقرب من مدينة ​البصرة​ بجنوب العراق بعد أن استخدمت ​قوات الأمن​ الذخيرة الحية و​الغاز​ المسيل للدموع خلال الليل.

ويذكر ان العراق يشهد منذ مطلع تشرين الأول احتجاجات واسعة وٌصفت بأنها الأكبر منذ سقوط نظام الرئيس السابق ​صدام حسين​، أسفرت في موجتيها الأولى والثانية عن مقتل أكثر من 250 متظاهرا، إلى جانب سقوط الآلاف من الجرحى.