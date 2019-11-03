بايدن: روسيا استطاعت تعزيز دورها بالمنطقة لغياب سياسة خارجية محددة لترامب

رأى النائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن طروسيا استطاعت تعزيز مواقفها ودورها في المنطقة على ضوء غياب سياسة خارجية محدد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما استطاع الرئيس السوري بشار الأسد تعزيز موقعه ورسمت إيران طريقها بشكل مباشر إلى سوريا، انقلب كل شيء رأسا على عقب لقد أصبحنا هناك وحدنا".
وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، لفت إلى ان "الرئيس ترامب يقول انه يريد الاستيلاء على حقول النفط، وأننا سنأخذها. هذا يشبه ملصق عملاق لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) لتجنيد المقاتلين".
يذكر أن ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول الماضي، بدء انسحاب القوات الأميركية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).
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