بايدن: روسيا استطاعت تعزيز دورها بالمنطقة لغياب سياسة خارجية محددة لترامب

رأى النائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​، أن ط​روسيا​ استطاعت تعزيز مواقفها ودورها في المنطقة على ضوء غياب ​سياسة​ خارجية محدد للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، كما استطاع الرئيس السوري ​بشار الأسد​ تعزيز موقعه ورسمت ​إيران​ طريقها بشكل مباشر إلى ​سوريا​، انقلب كل شيء رأسا على عقب لقد أصبحنا هناك وحدنا".

وفي مقابلة مع صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية، لفت إلى ان "الرئيس ترامب يقول انه يريد الاستيلاء على حقول ​النفط​، وأننا سنأخذها. هذا يشبه ملصق عملاق لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وبعض الدول) لتجنيد المقاتلين".

يذكر أن ترامب، كان قد أعلن في 19 كانون الأول الماضي، بدء انسحاب ​القوات الأميركية​ من سوريا وعودتها إلى ​الولايات المتحدة​، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول).