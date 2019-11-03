يوم جديد مع الله

حين تضيق بنا طرقات الدنيا واساليبها ووسائلها لاكمال حياتنا، نتمنى ان ينتهي اليوم وليله الطويل. ولكن لا نلبث ان نستفيق في اليوم التالي مع آثار اليوم الذي سبقه لاننا لا نعلم كيفية التخلّص من رواسب ما واجهناه.
ولكن مع الله، نحظى بالسلام الداخلي وتصبح الأمور من حولنا مجموعة حلول لمشاكل كنا نعتبرها مستعصية، فتصبح الحياة افضل واسهل واكثر سلاسة، انه اليوم الجديد مع الله.
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