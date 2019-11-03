يوم جديد مع الله

حين تضيق بنا طرقات الدنيا واساليبها ووسائلها لاكمال حياتنا، نتمنى ان ينتهي اليوم وليله الطويل. ولكن لا نلبث ان نستفيق في اليوم التالي مع آثار اليوم الذي سبقه لاننا لا نعلم كيفية التخلّص من رواسب ما واجهناه.

ولكن مع الله، نحظى ب​السلام​ الداخلي وتصبح الأمور من حولنا مجموعة حلول لمشاكل كنا نعتبرها مستعصية، فتصبح ​الحياة​ افضل واسهل واكثر سلاسة، انه اليوم الجديد مع الله.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.