اسماء السيد - واشنطن: قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت من شأن تقارير مفادها أنّ مهرّبين تَخطّوا "الجدار" الحدودي مع المكسيك عبر إقدامهم على نشره بسهولة مستخدمين أدوات يسهل الحصول عليها.
وقال ترمب للصحافيين في واشنطن "لدينا جدار قوي جدا ومن السهل إصلاحه".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست السبت أنّ مهربين من المكسيك دخلوا الولايات المتحدة في الأشهر الاخيرة عبرَ حفر فجوات في أجزاء جديدة من الجدار الحدودي، مصنوعة من الاسمنت والفولاذ، بواسطة مناشير متوافرة في الاسواق مقابل نحو مئة دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب يقلل من اهمية تقارير عن دخول مهربين عبر فجوات في الجدار مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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