روسي يواجه السجن بسبب استخدام قط كسلاح

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الشرطة الروسية فتحت تحقيقا في الاعتداء

وبحسب موقع "أوديتي سنترال"، فإن المشتبه فيه، جينادي شيرباكوف، كان جالسا قرب شقته في موسكو، لكنه أخذ يزعج الجيران بسبب إفراطه في شرب الكحول.

وحينما حضر عناصر الشرطة إلى المكان، إثر تلقي اتصال من الجيران، طلبوا من الرجل البالغ من العمر 59 عاما، أن يدخل إلى بيته، لكنه رفض، ثم سحب قطا وأشهره في وجه أحد رجال الشرطة.

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وحاول القط أن يقفز إلى وجه أحد رجال الشرطة، مصيبا إياه بجروح خطيرة، وهذا الأمر جعل الشرطة تفتح تحقيقا بعد عام من وقوع الاعتداء.

من ناحيته، ينفي المشتبه فيه، أن يكون قد استعان بالقط حتى يعتدي على رجل الشرطة، قائلا إن الحيوان قفز من تلقاء نفسه على "الضحية".

ولم تذكر الشرطة السبب الذي جعلها تفتح تحقيقا بعد عام من الواقعة، لكن الرجل المسن يواجه احتمال دخول السجن، بشكل كبير، بسبب هجوم الحيوان الأليف.