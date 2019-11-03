"إعلام البرلمان" تناقش تدهور أداء قصور الثقافة وسرقة المقابر الأثرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، اجتماعين لها الأسبوع الجارى، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة طلب الاحاطة من رضوان الزياتى بشأن تدهور الأداء داخل قصور وبيوت الثقافة، الأمر الذى أدى إلى عزوف الشباب عن الارتباط بهذه المؤسسات الثقافية. ويستعرض طلب الإحاطة تعرض بعضها للانهيار ومنها بيت ثقافة القلج بمحافظة القليوبية. وتعقد اللجنة اجتماعا يوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين بشأن انتشار سرقة المقابر الأثرية فى منطقة أبو رواش بالجيزة.



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