هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب أرامكو طرح أسهمها في السوق

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، الأحد، على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن السعودية أطلقت أخيرا ما يمكن أن يعتبر أكبر طرح أولي في العالم، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الفكرة لأول مرة.
وذكرت مصادر مطلعة أن بن سلمان أشار إلى وجود دعم كاف من المستثمرين المحليين لما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي.
يذكر أن موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
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