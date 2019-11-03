محامٍ يرفع دعوى تطليق من زوجته: "حلقت شعرها زي الرجالة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام "هشام. م"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، يطالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه: "حلقت شعرها زي الرجالة وبتقولي نيولوك وطالع موضة".

يقول هشام،وهو يعمل محاميا، في دعواه رقم 281 لسنة 2019، إنه تزوج تقليديًا من "د. ص" عن طريق معرفة والده بأهلها، ولم يفت على الخطوبة إلا سنة وانتقلا إلى منزل الزوجية لمدة سنة ونصف، دون إنجاب أطفال.

وأضاف الزوج: "عرفت طبعها بعد الزواج، عاشقة لصحف الموضة والأزياء، لم تفكر في تصرفاتها، وعنيدة بطريقة غريبة، زوجتي تعشق الجلوس أمام شاشة التلفزيون، واعتبرت الزواج منها مجرد روتين".

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وتابع صاحب الـ33 عامًا، أنه حاول كثيرًا تغيير سلوك زوجته، إلا أنها استمرت في اهتمامها بالموضة، ووضعته في أخر أولوياتها، إلى أن وصل الأمر بينهما بدوام الخلاف مع بعضهما، وذهابها لمنزل أسرتها.

وواصل: "زوجتي استغلت غيابي لعملي بإحدى المحافظات لمدة 3 أيام وغيرت في شكلها، عن طريق حلق شعرها مثل الرجال، وعندما تشاجرت معها وضربتها هربت إلى منزل أسرتها".

شعر الزوج باستحالة العيش مع شريكته، فلجأ إلى محكمة الأسرة، ورفع دعوى طالبًا فيها بتطليقها، ولا تزال منظورة حتى الآن أمام القضاء.