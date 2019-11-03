بعد شكوى أهالي سيدي سالم.. تحليل عينات مياه شرب في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، مساء السبت، أخذ عينات من مياه الشرب بعزبة أبوعبد الله، لتحليلها لبيان صحتها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، وذلك بناء على طلب شكوى أهالي العزبة، لشكواهم من ما وصفوه باختلاط مياه الشرب مع مياه الأرض الزراعية.

وكلفت رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز سيدي سالم، بأخذ العينات اللازمة من عزبة أبوعبدالله، من أجل تحليلها وعرض تقرير بنتائج التحليل عليها عقب ظهور نتائج التحليل.

وترأست ماضي اللقاء الجماهيري الأسبوعي، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، لبحث مشاكل المواطنين والعمل على حلها، بحضور السعيد حسن سكرتير عام المجلس، وبهجت الفقى، نائب رئيس المركز لقرى شرق، وأحمد مصطفى، نائب رئيس المركز لقرى غرب، وشريف هيكل نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل والتنسيق الحضاري، ورؤساء القرى وأعضاء المجلس التنفيذى.