ننشر مواصفات الأتوبيس الكهربائي الجديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي: شهدت وزارة الإنتاج الحربي الإعلان عن تدشين أول نموذج أوتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركة فوتون الصينية والمخطط تصنيعه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات وشركة IMUT المصرية . وينشر "الخليج 365" مواصفات الأتوبيس، كالآتي: - طول الأوتوبيس (12) مترًا - يحتوي على (30) مقعدًا ويتسع لعدد (70) راكبًا (جلوس+ وقوف) - تبلغ أقصى سرعة له (90) كيلو متر في الساعة حيث يستطيع الأوتوبيس قطع خط السير المحدد له ذهابًا وإيابًا مرتين في اليوم على الأقل (حسب مسافة الخط). Advertisements - تصل نسبة المكون المحلي في الأتوبيس الكهربائي 45% . - يوجد بالأتوبيس نظام إطفاء حرائق متطور - مدخل مخصص لذوي الإحتياجات الخاصة . - شاشات عرض وفقا لنظام عرض ديجتال كامل يستفيد منه جميع الركاب - الاتفاقية تضمن تصنيع 2000 أتوبيس خلال أربع سنوات - انتاج أول 500 أتوبيس بحلو ديسمبر2020

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