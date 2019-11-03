ملامح الفصول الأربعة تغيرت.. الأرصاد: سنعلن وصف مناخ مصر لـ100 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أشرف صابر القائم بأعمال رئيس هيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه نتيجة التغيرات المناخية التي حدثت في العالم أجمع ومنها مصر، أدى إلى تغيرات في ملامح الفصول المنخية الأربعه.

وأضاف صابر في تصريحات تليفزيونية، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عاكفة على دراسة المناخ في مصر لمدة 100 سنة، منذ عام 2010 لـ2100 لمعرفة الأحوال المناخية على مصر مستقبلًا.

وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نتيجة دراسة اللجنة الحكومية للتغيرات المناخية سيحدد على أساسها التغيير المناخي على مصر، والوصف الدقيق لحالة المناخ، وهل جملة "حار جاف صيفا دافئ ممطر شتاء" دقيقة أم لا، وسيتم الإعلان عنها قريبا.

وتابع "فور الوصول إلى المسمى العلمي الدقيق لوصف حالة الطقس في مصر سيتم تدريسه في المناهج التعليمية".