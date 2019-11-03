اليوم.. الإمارات تحتفل بيوم العلم كمناسبة وطنية



تحتفل الإمارات اليوم الأحد 3 نوفمبر بيوم العلم كمناسبة وطنية في هذا اليوم من كل عام، منذ أن أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي منذ عام 2013.

وتجسد هذه المناسبة مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن، لتجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخا لصورة الإمارات.

وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي، مدير عام وكالة الإمارات

للفضاء، أن يوم العلم هو مناسبة وطنية للاحتفال برمز الدولة ورابط انتمائها، وهو يوم لتجديد العهد على استدامة العمل بسواعد وعقول أبناء الإمارات، لتعزيز مكانة الإمارات وريادتها عالميًا في جميع المجالات.وأشار الأحبابي في كلمة له بمناسبة يوم العلم إلى أن علم دولة الإمارات هو رمز للشموخ وترسيخ للوحدة الوطنية ومنبع يعزز الأفكار ويحفز الإبداع والابتكار، وقال: "اليوم، تسمو بنا الذكرى مسافرة عبر الزمن إلى آبائنا المؤسسين الذين وضعوا الأساس لهذا الوطن الطموح، وننظر إلى الحاضر والمستقبل لنراه في أبناءنا، يعانقون الفضاء ويعبرون جسر المستقبل، ليكونوا نموذجًا يحتذى به في الوحدة والتلاحم تحت راية واحدة يتجسد فيها شعبٍ آمن بقيادته ووطنه".واعتبر الأحبابي، أن احتفالات الدولة بمناسبة "يوم العلم" تسلط الضوء على النهضة الحضارية والفكرية والعلمية في الإمارات، وتجسد أجمل معاني الوحدة الوطنية لشعب طموح التف حول قيادته ورايته وكله فخرً واعتزاز وعزيمة لمواصلة البناء والتقدم.وأكد الأحبابي، أن قطاع الفضاء الإماراتي يزخر بشباب إماراتي مدفوع بعقول نيرة وعلوم متقدمة قادر على مواصلة مسيرة النجاحات خلف قيادته الرشيدة ووفق الرؤى الوطنية التي وضعتها، لتتمتع الدولة بمكانة رائدة ضمن القطاع على المستوى الدولي وأن تقدم مساهمات علمية تسهم في خدمة البشرية وضمان رفاهيتها.