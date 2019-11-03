ترامب: أود أن يزور الرئيس الأوكراني البيت الأبيض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم السبت إنه يود أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البيت الأبيض، وتوقع قبول الزعيم الأوكراني مثل هذه الدعوة.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض قبل توجهه إلى نيويورك "أقول بالتأكيد إنني أوجه دعوة له".

وأضاف ترامب، "أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

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وأدى اتصال هاتفي جرى في 25 يوليو طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه السياسي جو بايدن وأسرته إلى قيام الديموقراطيين في مجلس النواب بتحقيق بشأن مساءلة ترامب.