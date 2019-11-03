استطلاع يظهر تقدم حزب المحافظين على العمال في بريطانيا

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة(أو.أر.بي) لحساب صحيفة صنداي تليجراف قبل الانتخابات التي تجري في بريطانيا في 12 ديسمبر تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون ثماني نقاط مئوية على حزب العمال المعارض.

وطبقا للاستطلاع الذي أجرى يومي الأربعاء والخميس حصل حزب المحافظين على 36 في المئة مقابل 28 في المئة لحزب العمال كما حصل حزب الديموقراطيين الأحرار على 14 في المئة وحصل بريكست بزعامة نايجل فيراج على 12 في المئة. اقرأ أيضاً...بوريس جونسون يعد بتمويل إضافي للنظام الصحي البريطاني

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