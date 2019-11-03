كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس.. والجيش الليبي يتقدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت اليوم الأحد اشتباكات متقطعة في منطقة الساعدية جنوب غرب لاعاصمة طرابلس.

ونقلت قناة العربية عن مصادرها، أن الجيش الليبي تقدم باتجاه مفترق الخلة جنوب، وتجددت الاشتباكات بمناطق عين زارة والخلة والعزيزية جنوب طرابلس.

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الجدير بالذكر أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، كان قد أطلق عملية عسكرية منذ شهور لتطهير العاصمة الليبية طرابلس من المليشيات المسلحة المسيطرة عليها، حيث بدأت القوات في شن هجوم على عدة محاور.

من جانبه ، أمر فايز السراج ، رئيس الحكومة الليبية في طرابلس، المليشيات التابعة لحكومته بالتصدي لهجوم الجيش.

في السياق طالبت العديد من دول العالم، و منها مصر بدعم الجيش الليبي في حربه على الإرهاب، مشددة على أهمية الحل السلمي للأزمة الليبية التي اندلعت عقب الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.