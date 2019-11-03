اليوم ... بدء سداد مقدم حجز وحدات الإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظات الدلتا

تبدأ مكاتب البريد المميكنة، استقبال المواطنين الراغبين، فى حجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، لسداد مقدمات الشقق التى يتضمنها الإعلان الجديد فى محافظات الدلتا.

وأعلنت وزارة الإسكان، عن طرح هذه الوحدات، بمساحة 90 متر ، بنظام 3 غرف وصالة تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).

يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني للصندوق خلال الفترة من غداً الأحد وحتى يوم 10/11/2019، للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، بشرط تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية المعتمدة التابعة لمحافظة المواطن، على أن يكون مستند الإعاقة حديثاً صادراً في عام 2019، عند سداد مُقدم جدية الحجز لدى أي مكتب بريد مميكن، مع ضرورة إرفاقه ضمن المستندات الأساسية المرفوعة للحجز على الموقع الإلكترونى للمشروع، وخلال الفترة من 11/11/2019 : 12/12/2019، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

وعن أسلوب السداد، أضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: يبلغ سعر الوحدة (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.