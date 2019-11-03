مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا خلال التظاهرات المستمرة في تشيلي

أفادت "​اليوم السابع​" بأن التظاهرات في ​تشيلي​ مستمرة وأسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 18 شخصا، وإلقاء القبض على سبعة آلاف وخسائر لقطاع الأعمال التشيلي بنحو 1.4 مليار ​دولار​، وأصيبت شبكة المترو في العاصمة بأضرار تقدر بنحو 400 مليون دولار.

يذكر ان زيادة أسعار رسوم النقل بالمترو في العاصمة أشعلت التظاهرات الاحتجاجية التي يطالب فيها المتظاهرون حكومة الرئيس سيباستيان بينيرا بإصلاحات. على الأثر، اندلعت حوادث معزولة بين متظاهرين والشّرطة عندما حاول عناصرها تفريق هؤلاء بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.