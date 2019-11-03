أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أنّ "قواته الجوية استهدفت معسكر "شهوب" في المنطقة الواقعة بين رقدالين وزلطن بطريق العسّة غرب ليبيا، وعلى بعد أقلّ من 50 كلم من الحدود التونسية".
وأوضح في بيان، أنّ "ضربات سلاح الجو طالت تجمّعًا لرتل كامل من "الميليشيات"، ما أدّى إلى تدمير أكثر من 12 آليّة مسلّحة ودبابتَين".
وتزامنًا مع ذلك، نفّذ سلاح الجو غارات جوية على مواقع قوات الوفاق الليبية في محاور عدّة بالعاصمة بطرابلس، وتحديدًا في عين زارة ومشروع الموز وكوبري الفروسية، بينما تستمر المواجهات العسكرية على الأرض بين الجانبين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي أعلن استهداف معسكر شهوب قرب حدود تونس وتدمير 12 آلية لـ"الميليشيات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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