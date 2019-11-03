زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب البوسنة والهرسك

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب ​البوسنة والهرسك​. وأوضح المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ان مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض. ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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