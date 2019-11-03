لفت رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، تعليقًا على الهجوم الّذي استهدف أمس السبت سوقًا شعبيًّا في تل أبيض، وأدّى إلى مقتل 13 مدنيًّا وإصابة 20 آخرين بجروح، إلى أنّ "الهجوم الإرهابي في مدينة تل أبيض كشف مرّة أُخرى الوجه الحقيقي لتنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي ومدى خطورة دعم التنظيمات الإرهابية".
وركّز في تصريح، على أنّ "هذا الهجوم الشنيع، أظهر أيضًا أنّ التعاون مع التنظيمات الإرهابية لا يردعهم عن الإرهاب، بل على العكس، ينمّي من قدراتهم التدميريّة والعنيفة على شنّ هجمات إرهابيّة أُخرى"، مشدّدًا على أنّ "التعاون مع التنظيمات الإرهابية أتاح لها الفرصة والمعدّات للتخطيط وشنّ المزيد من الهجمات الدمويّة".
وأكّد ألطون أنّ "التنظيمات الإرهابية الّتي تحاول كسب الشرعيّة عن طريق الدعم الّذي تتلقّاه من قوى خارجية، تبحث عن فرص لشنّ هجمات إرهابيّة جديدة"، مشيرًا إلى أنّ "داعمي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" مسؤولون عن هذا الهجوم والهجمات المشابهة المحتملة مستقبلًا". وجدّد "حزم تركيا في مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول برئاسة تركيا: داعمو "ي ب ك" مسؤولون عن تفجير "تل أبيض" الإرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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