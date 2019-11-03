استطلاع للرأي يظهر تقدم المحافظين على حزب العمال ببريطانيا

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (أو.أر.بي) لحساب صحيفة صنداي تليغراف قبل الانتخابات التي تجري في بريطانيا في 12 كانون الأول تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون ثماني نقاط مئوية على حزب العمال المعارض.
وأضاف الاستطلاع "حصل حزب المحافظين البريطاني على 36 في المئة مقابل 28 في المئة لحزب العمال. كما حصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 14 في المئة وحصل بريكست بزعامة نايجل فيراج على 12 في المئة".
وكان البرلمان البريطاني قد صوت لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة في 12 كانون الأول المقبل بأكثرية ساحقة بلغت 438 صوتا مقابل 20 صوتا معارضا.
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