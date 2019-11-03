ترامب: سأكون سعيدا باستقبال الرئيس الأوكراني في البيت الابيض

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه سيكون سعيدا باستقبال الرئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ في ​البيت الأبيض​، مؤكدا أن الأخير سيُلبي الدعوة.

هذا ويواجه ترامب تحقيقا بهدف مساءلته عن اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لحثه على التحقيق مع أسرة "بايدن" بشأن عمل هنتر مع مجموعة بوريزما الأوكرانية للطاقة.

وتجري اللجان التي يرأسها الديمقراطيون تحقيقا يتركز على طلب ترامب من الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن يحقق في تصرفات نائب الرئيس الأمريكي السابق ​جو بايدن​ وهو من المرشحين الديمقراطيين البارزين في ​انتخابات​ الرئاسة وابنه هنتر بايدن الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.