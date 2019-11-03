مقتل 12 شخصًا جراء الفيضانات وسط غانا

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ أن "10 شخصا قتلوا في مدينة كوماسي وسط غانا جراء ​الفيضانات​ التي حدثت نتيجة للأمطار المستمرة منذ شهرين، بحسب السلطات المحلية ووصفت المنظمة الغانية لإدارة الكوارث هذه ​الأمطار​ الشديدة بغير المسبوقة، وحثت على اتخاذ المزيد من التدابير المتعلقة بمرافق الصرف الصحي بالمجتمعات الريفية في أعقاب الفيضانات، مشيرة إلى أن الأمطار كانت قد أودت بحياة 20 شخصًا شمال البلاد في وقت سابق.

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