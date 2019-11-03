كنعان من جديدة المتن: مسيرتنا غدا وفاء ودعماً للرئيس حاملين وجع الناس

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​ابراهيم كنعان​ خلال لقاء مع هيئة ​الجديدة​ ​البوشرية​ السد في ​التيار الوطني الحر​ "أننا لا نتظاهر غدا ضد احد وتوجهنا الى ​بعبدا​ ليس لتحدي احد، فالناس الذين خرجوا الى الشارع هم ناسنا ومسؤولون عن مطالبهم، وتظاهرتنا هي لنشهد للحقيقة ونقول نحن اوفياء ل​رئيس الجمهورية​ ونحمل وجع الناس وهمومهم ولواء ​مكافحة الفساد​ ومعالجة المشكلات الاجتماعية".

وأضاف: "ان موعدنا غداً هو مع تصحيح المسار، فتعطيلنا هو تعطيل للشعب وانهيار للبنان وهو ما لن نسمح به، وأؤكد امامكم ما اكده رئيس الجمهورية لي انه سيخصص السنوات المتبقية من عهده لتثبيت الاصلاح ولمتابعة آخر فاسد كائناً من كان وبأي جهة احتمى"، مشددا على ان "التيار ولد من رحم معاناة الشعب ونضالنا مستمر للتعبير عن هموم الناس، لكننا في الوقت نفسه سنواجه اي تطاول قائم على التجني والشائعات". وقال كنعان "الأسبوع المقبل يفترض ان نكون على موعد مع تكليف رئيس للحكومة الجديدة، والهم ليس من يكون في ​الحكومة​ او خارجها، بل الأهم بالنسبة الينا ان تشكّل عملية انقاذية للبلاد".