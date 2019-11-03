مصادر "لبنان القوي" للشرق الأوسط: المطلوب حكومة قوية ومصير حكومة التكنوقراط قد يكون الفشل

نبّهت مصادر نيابيّة في تكتل "لبنان القوي"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، بموضوع طرح ​حكومة​ التكنوقراط، من أن يكون "مصير أي حكومة من هذا النوع الفشل، نظرًا لصلاحيّاتها المحدودة خاصّة إذا لم تكن تتمتّع بالغطاء السياسي".

وأوضحت أنّها "قد تكون غير قادرة على التعامل مع أي مستجدّات أمنيّة"، مركّزةً على "أنّنا في مرحلة لا يمكن أن نجازف فيها، خاصة أنّنا نقف على حافة الهاوية، والمطلوب حكومة قويّة قادرة على الإنجاز سريعًا".