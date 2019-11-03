مطالب برلمانية بالتصدى للشائعات ومواجهة الحرب الإلكترونية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة عن دور وزارة الاتصالات فى مواجهة الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة الحرب الالكترونية.
وأوضح أبو حامد، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشائعات والأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الغرض منها تشويه صورة مؤسسات الدولة، والتقليل من المشروعات القومية العملاقة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، ونشر اليأس والإحباط بين المواطنين خاصة فئة الشباب.
وطالب وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الوزارة بوضع خطة للتصدى لهذه الشائعات، بالإضافة لدور كافة الوزارات فى التصدى لهذه الشائعات والأكاذيب التى تروج لها الكيانات الإرهابية حتى لا تنتشر وذلك من خلال سرعة الرد ونشر الحقائق لقطع الطريق على هؤلاء المشككين ودعاة التخريب.
وأكد أبو حامد، أن الجماعات الإرهابية تستخدم سلاح التواصل الاجتماعى فى حربها الإلكترونية ضد الدولة المصرية، والرد على هذه الجماعات يجب أن يكون بنفس السلاح المتبع.
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