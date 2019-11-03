تويتر يحظر حسابات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية

أعلنت قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله، أن "تويتر" حظرت معظم حساباتها عبر موقع التواصل الاجتماعي، في خطوة اعتبرت القناة أنها "سياسية".

وطال هذا الحظر حساب القناة الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية. وتضم حسابات المنار "أكثر من مليون متابع"، حسبما قالت القناة، في بيان لها.

ورصد مستخدمون لتويتر غلق الحساب العربي لقناة المنار إلى جانب حساب الإعلام الحربي المركزي التابع لميليشيا حزب الله أيضا. وأوضح موقع التواصل الاجتماعي أن سبب الإغلاق هو مخالفة القوانين.

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وكانت مجموعة من أعضاء الكونغرس أرسلت خطابا للرئيس التنفيذي لتويتر، الشهر الماضي، لإزالة محتويات وحسابات “منظمات إرهابية كحماس وحزب الله، من بينها قناة المنار باللغة الإنجليزية، ابتداء من أول نوفمبر”.

ويأتي ذلك بينما يشهد لبنان حراكاً احتجاجياً شعبياً منذ 17 أكتوبر، أدى إلى استقالة الحكومة.