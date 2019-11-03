شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للجنة الإدارة المحلية لمناقشة مشكلات المحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعين اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة موضوع طلب إحاطة بشأن إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة، واستمرار عرض برامج ومشروعات الإصلاح الإداري التي تقوم بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورؤيتها بشأن الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، وذلك بناءً على طلب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري.

وتنعقد لجنة الإدارة المحلية يوم الإثنين ، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن عدم إنارة أعمدة الكهرباء الموجودة بالأحياء السكنية الجديدة في محافظة جنوب سيناء، وخاصة منطقة الجبيل الجديدة بمدينة طور سيناء، وعدم رصف وإنارة طريق وادي ميعر - محافظة جنوب سيناء - حتى الآن بالرغم من إدراجه بالخطة، مع العلم أن هذا الطريق يخدم منطقة بها أكثر من 300 منزل، وسرعة رصف وإنارة طريق قرية الوادي- محافظة جنوب سيناء - لرفع المعاناة عن المواطنين، بالإضافة إلى طلبي إحاطة بشأن إهدار المال العام نتيجة هدم (ميدان مجلس المدينة والبنوك والجزيرة) بداية من منطقة حي التجارية وحتى مجلس مدينة طور سيناء، مع العلم أن إحلال وتجديد هذه المنطقة لم يتعدى عليه سوى عامين وهي بحالة جيدة، وعدم تنفيذ قرار محافظ جنوب سيناء بعمل أطواق للجمال بالفسفور لمنع حوادث الطرق المستمرة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وخلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، تتناول لجنة الإدارة المحلية متابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة، بشأن تنفيذ اتفاق قرض "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر المُنفذ بمحافظتي (سوهاج – قنا)" والذي وافق عليه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 23 من يناير سنة 2017.

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كما يتناول اجتماع اللجنة الثلاثاء، متابعة سياسة ومجهودات وزارة التنمية المحلية وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وذلك عن فترة الخمسة عشر شهراً المنقضية، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة القادمة، واستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والمجهودات التي تقوم بها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير معهد سقارة، فضلاً عن الاستماع إلى السيد وزير التنمية المحلية بشأن هذا الملف.