بالصور- حريق هائل بمصنع بلاستيك ببرج العرب..والدفع بـ 9 سيارات إطفاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق هائل، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بمصنع بلاستيك بمدينة برج العرب الجديدة غربي الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بأحد مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب الجديدة.

وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدينة إلى موقع البلاغ، وجاري السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

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ومن جانبه، قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إن الحريق اندلع بمصنع الأندلس للبلاستيك بالمنطقة الصناعية الأولى.

وأضاف بدوي، أن الحريق تسبب في أضرار بالغة بالمصنع دون حدوث أي إصابات، لافتا إلى أنه متواجد في موقع الحريق لمتابعة الموقف أول بأول.

وأشار رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل إخماد النيران بواسطة 9 سيارات إطفاء، و2 لوادر، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.