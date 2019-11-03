8 ملايين جنيه لبناء وحدات سكنية للإيواء بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط – محمد إبراهيم

قررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تخصيص 8 ملايين جنيه لبناء عمارة جديدة في مساكن "أم العلا" في مدينة فارسكور دعمًا لإيواء الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة، بحسب الخطة المقررة لكل مدينة.

وشهدت مساكن الشيخ عبد الله بمركز فارسكور بمحافظة دمياط، قبل أشهر انهيار أجزاء من أحد العمارات السكنية، ما أثار الفزع في نفوس الأهالي الذين أبلغوا شرطة النجدة.

وتوجه مسؤولو الوحدة المحلية إلى موقع البلاغ وجرى غلق الشارع وإخلاء المبنى من السكان، ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المبنى.

وشهدت المحافظة في الآونة الأخيرة وقائع متكررة كان آخرها سقوط شرفة منزل بمساكن منطقة الأعصر قبل أيام، فضلا عن انهيار منزل بمنطقة سوق السمك بمدينة عزبة البرج ما أسفر عن وفاة سيدتين وفتاة وإصابة 10 آخرين.