بالصور- إخلاء عقار مائل في دمنهور.. ولجنة هندسية لفحصه

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أخلت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، عقار مائل بمنطقة البطاط بحي بأبو الريش بمدينة دمنهور، وجرى فرض كردون أمني، وفصل جميع المرافق عن العقار حفاظًا على الأرواح.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص حالة العقار والعقارات المجاورة ، وإيقاف الأعمال الإنشائية التي تتم بجوار العقار، لحين الانتهاء من إعداد تقرير هندسي عن مدى تأثيره على العقارات المجاورة .

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة المتسبب فى ذلك فور صدور قرار اللجنة المشكلة حفاظا على حقوق الموطنين من أصحاب العقار المائل .