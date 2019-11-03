زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب البوسنة والهرسك

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم البوسنة والهرسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأنباء السعودية وقال المركز الأورومتوسطى لرصد الزلازل: " إن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية. الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض".ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

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